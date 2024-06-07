Путин пообещал создать комфортные и доступные условия туризма в России

В России создадут комфортные и доступные условия для путешествий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов долгосрочной стратегии России. Согласно планам, за шесть лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте доолжна увеличиться до 5%, а количество путешествий по стране с проживанием в гостиницах — вырасти до 140 миллионов человек.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообещал бизнесу землю за ликвидацию бесхозных свалок. Таких заброшенных участков с недостроенными объектами более 181 тысячи по всей стране.