Путин прокомментировал итоги приватизации 1990-х

Глава государства отметил ошибки, которые были совершены в этот период.

Приватизацию в России в период 1990-х нельзя назвать намеренно преступной, скорее речь идет об ошибках. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер отметил, что криминальных целей в приватизации в тот период не существовало. Однако все же было допущено немало ошибок.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин призвал оборонку делать и гражданскую продукцию.