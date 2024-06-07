Путин прокомментировал итоги приватизации 1990-х

Путин не считает, что приватизация 1990-х была намеренно преступной
Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев
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Глава государства отметил ошибки, которые были совершены в этот период.
Приватизацию в России в период 1990-х нельзя назвать намеренно преступной, скорее речь идет об ошибках. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
Российский лидер отметил, что криминальных целей в приватизации в тот период не существовало. Однако все же было допущено немало ошибок.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин призвал оборонку делать и гражданскую продукцию.
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