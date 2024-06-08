В Крыму хотят национализировать квартиру «дружка» Зеленского

В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Недвижимость находился в поселке Ливадия на южном берегу полуострова.
В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов внесли квартиру друга главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Речь идет о недвижимости политика Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. В Госсовет полуострова поступил законопроект о национализации ряда предприятий. Документ подготовила антитеррористическая комиссия.
«В него (проект закона. — Прим. ред.) вошли такие крупные активы, как парк-отель „Порто Маре“ в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано», — сказал Константинов.
Принадлежит эта квартира, как уточнил глава парламента Крыма, родственникам Хомутынника. Под национализацию также попадет ряд объектов других соседей Зеленского в Ливадии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский десять лет оплачивал коммуналку за квартиру в Крыму. При этом украинский президент не признавал полуостров российской территорией.
Стоит отметить, что квартира Зеленского в Ялте ранее была национализирована властями Крыма, а затем продана на открытом аукционе за более чем 44 миллиона рублей.
- 8 июн
- На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT
- 8 июн
- «Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
- 8 июн
- Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»
- 8 июн
- Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки выросла
- 8 июн
- Контракты и соглашения на 1 трлн 227 млрд рублей заключили на ПМЭФ-2024
- 8 июн
- Индексация пенсий в России затронет почти 8 млн работающих пенсионеров
- 8 июн
- Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2024. Главные заявления
- 8 июн
- «Я не Телегина»: Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга
- 7 июн
- Сорокин на ПМЭФ назвал энергетику одним из основных драйверов экономики
- 7 июн
- Голикова: в Соцфонде хватает средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Читайте также
49%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?