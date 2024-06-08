В Крыму хотят национализировать квартиру «дружка» Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника

В Крыму хотят национализировать квартиру «дружка» Зеленского

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
ПМЭФ 2024

Недвижимость находился в поселке Ливадия на южном берегу полуострова.

В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов внесли квартиру друга главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Речь идет о недвижимости политика Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. В Госсовет полуострова поступил законопроект о национализации ряда предприятий. Документ подготовила антитеррористическая комиссия.

«В него (проект закона. — Прим. ред.) вошли такие крупные активы, как парк-отель „Порто Маре“ в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано», — сказал Константинов.

Принадлежит эта квартира, как уточнил глава парламента Крыма, родственникам Хомутынника. Под национализацию также попадет ряд объектов других соседей Зеленского в Ливадии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский десять лет оплачивал коммуналку за квартиру в Крыму. При этом украинский президент не признавал полуостров российской территорией.

Стоит отметить, что квартира Зеленского в Ялте ранее была национализирована властями Крыма, а затем продана на открытом аукционе за более чем 44 миллиона рублей.

Тема:
ПМЭФ 2024
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