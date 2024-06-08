ЦАХАЛ освободила россиянина и еще трех заложников ХАМАС в секторе Газа

Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили в секторе Газа четырех заложников, включая одного гражданина России Андрея Козлова, которые были захвачены участниками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Сегодня утром в ходе совместной комплексной специальной дневной операции <…> в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника. Ноа Аргамани (25), Альмог Меир Джан (21), Андрей Козлов (27) и Шломи Зив (40) были похищены <…> ХАМАС с музыкального фестиваля „Нова“ 7 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заложники находились в Нусейрате в двух разных местах. Все четверо хорошо себя чувствуют, их доставили для дальнейшего обследования в медцентр. В ЦАХАЛ заявили, что продолжат делать все возможное для освобождения заложников.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Израиля продолжает бить по палаточным лагерям палестинских беженцев. Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. У людей нет еды и воды, а их временные убежища регулярно обстреливает ЦАХАЛ.