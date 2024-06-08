ЦАХАЛ освободила россиянина и еще трех заложников ХАМАС в секторе Газа

Все четверо хорошо себя чувствуют, их доставили в медцентр.
Фото: www.globallookpress.com / Nasser Ishtayeh
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили в секторе Газа четырех заложников, включая одного гражданина России Андрея Козлова, которые были захвачены участниками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«Сегодня утром в ходе совместной комплексной специальной дневной операции <…> в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника. Ноа Аргамани (25), Альмог Меир Джан (21), Андрей Козлов (27) и Шломи Зив (40) были похищены <…> ХАМАС с музыкального фестиваля „Нова“ 7 октября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заложники находились в Нусейрате в двух разных местах. Все четверо хорошо себя чувствуют, их доставили для дальнейшего обследования в медцентр. В ЦАХАЛ заявили, что продолжат делать все возможное для освобождения заложников.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.
В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Израиля продолжает бить по палаточным лагерям палестинских беженцев. Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. У людей нет еды и воды, а их временные убежища регулярно обстреливает ЦАХАЛ.
- 4 июн
- «Тетя, я умер»: армия Израиля продолжает бить по палаточным лагерям палестинских беженцев
- 3 июн
- Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
- 30 мая
- Правительство Словении признало Палестину независимой страной
- 29 мая
- «Исламский джихад»* опубликовал видео с заложником из РФ Александром Труфановым
- 28 мая
- Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по Рафаху пройдет 28 мая
- 28 мая
- Израиль нанес удар по лагерю беженцев в Рафахе: погибли женщины и дети
- 27 мая
- Израильские войска нанесли удар по палаточному лагерю в секторе Газа
- 24 мая
- Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
- 23 мая
- «Политическое поражение»: может ли Израиль возвести в Палестине свои поселения
- 23 мая
- В Израиле опубликовали видео с пленницами ХАМАС
49%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?