«Тетя, я умер»: армия Израиля продолжает бить по палаточным лагерям палестинских беженцев

Сегодня международный день невинных детей — жертв агрессии. Дата учреждена генассамблеей ООН в память о жертвах первого налета израильской авиации на Бейрут. Тогда похоронили сотник детей.

И малыши продолжают гибнуть от израильских ударов и сегодня. Трагедия в секторе Газа разворачивается на глазах всего мирового сообщества: свыше 36 тысяч погибших, более 80 тысяч раненных. Большинство из них, по данным палестинского Минздрава, — это женщины и дети. Корреспондент «Известий» Марван Исбаита рассказал о ситуации в палестинском анклаве.

В палаточном лагере в Рафахе — настоящая гуманитарная катастрофа: воды почти нет, помощь доходит очень редко. Измученные люди спасаются, как могут.

Восьмилетняя Марьян чудом выжила после ракетного удара Израиля. В палаточном лагере для беженцев в Рафахе на юге Газы она была вместе с отцом.

«Я сидела на пороге, а в нас летели снаряды. Мы услышали четыре взрыва. Я была ранена», — рассказывает девочка.

По лагерям в секторе Газа ЦАХАЛ, похоже, бьет, целенаправленно. Места, где располагаются беженцы, на картах Израиля обозначены как гуманитарные районы. Но только за последнюю неделю как минимум два крупных удара — Рафах на юге и Джабалия на севере Газы, в результате чего погибли десятки людей, еще сотни — ранены. И страдают, прежде всего, дети.

«Вот что случилось с моим сыном и теми, кто был с ним. Мой сын играл в футбол. Те, кто был с моим сыном, погибли. И десять человек были убиты двумя ракетами», — рассказывает палестинка.

На пепелище люди еще пытаются найти свои вещи и собирают остатки еды. Девятилетний Ахмед искал воду, когда начался обстрел.

«В него попал снаряд. Он сказал: „Тетя, я просто искал воду. Я умер, я умер“. Вот он, ему нужна операция. Нет возможности. Есть только несколько врачей. И даже у них нет никаких возможностей ему помочь», — рассказывает Джамала.

Мальчику нужна срочная операция, но выехать за пределы сектора Газа невозможно. Гуманитарный коридор закрыт. ЦАХАЛ постоянно обстреливает мирное население.

«Голод используется как оружие против нас, особенно — детей. Они препятствуют доставке гуманитарной помощи и продовольствия. Это приводит к недоеданию. Дети голодают. Нехватка чистой питьевой воды также привела к быстрому распространению эпидемии и среди взрослых, и среди детей», — говорит пресс-секретарь больницы «Аль-Акса» Халиль Аль-Сакран.

Но до этого, похоже, никому нет дела. Никто в мире не может остановить постоянные обстрелы лагерей беженцев или хотя бы заставить Израиль открыть гуманитарные коридоры для регулярной доставки хотя бы еды, воды и медикаментов.

«Моей дочери всего четыре месяца. У нее нехватка молока и витаминов. У меня нет денег ни на молоко, ни на витамины, ни даже на одежду. Я обращаюсь ко всем странам мира с просьбой помочь нашим детям», — говорит Хайтам Абдель Азиз.

Председатель Европарламента Жозеп Боррель уже в ближайшее время планирует провести заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, чтобы возобновить гражданскую миссию на КПП Рафах — границе сектора Газа и Египта. Это должно помочь женщинам, детям и старикам — сотням тысяч тех, кто так нуждается в самом простом: еде, воде и мирной жизни.