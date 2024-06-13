Успеть все: как совмещать работу и учебу в вузе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

Специалист ВШЭ Ремезова: гибкие формы обучения помогут работающим студентам

Успеть все: как совмещать работу и учебу в вузе

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Тема:
ЕГЭ

Какую форму обучения лучше выбрать?

Работающие россияне, которые желают получить дополнительные навыки и знания, на данный момент имеют большое количество вариантов для обучения.

Существуют как краткосрочные курсы и программы дополнительного образования, так и возможность получить образование в высших учебных заведениях. Об этом директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова рассказала «Газета.ру».

По ее словам, все из этих вариантов помогают не только расширить свои компетенции, но и освоить новый профиль. Получение дополнительного образования также может ускорить карьерный рост.

«Если цель изменить вектор своей деятельности или изучить новое в углубленном формате, то стоит присмотреться именно к вузу как к источнику фундаментальных и практико-ориентированных знаний», — отмечает эксперт.

Большинство людей, желающих получить высшее образование, опасаются, что придется поставить на паузу свою карьеру и личную жизнь. Однако сейчас многие университеты предлагают гибкие форматы обучения, подходящие для работающих студентов: заочное обучение, вечерние занятия и онлайн-образование в виртуальном кампусе.

«Они позволяют совмещать учебу и работу за счет гибкости и отсутствия территориальной привязки студента к учебному заведению в случае с онлайн-образованием, а также более удобный вечерний график в случае с офлайн-образованием», — объясняет специалист.

Однако необходимо учитывать, что студентам заочной формы обучения все же придется посещать вуз в период сдачи экзаменов. Помимо этого, некоторые учебные заведения устанавливают определенное количество контактных часов для обязательного посещения в оффлайн-формате.

По словам специалиста, учиться после долгого перерыва и во взрослом возрасте достаточно трудно. Поэтому важно уметь определять задачи обучения и концентрироваться на них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда нужно оповестить работодателя об отпуске.

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