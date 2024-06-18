Трое руководителей задержаны по делу о массовом отравлении в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 99 0

Уже более 100 человек обратились в больницы, все они заказывали еду через службы доставки.

Трое руководителей задержаны по делу о массовом отравлении в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Массовые отравления в России

Правоохранители задержали троих человек из числа руководства коммерческих организаций в рамках уголовного дела о массовом отравлении в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Уточняется, что расследуется дело по признакам «Производства и сбыта продукции, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». С 11 июня более 100 человек обратились в больницы с признаками отравления. Все они заказывали еду через службы доставки.

«Задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», — говорится в сообщении.

После проведения обысков в местах реализации продукции деятельность организаций приостановлена.

Также следствие установило, что для оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли руководство организаций незаконно зарегистрировало по месту пребывания несколько граждан Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем установлены множественные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, отсутствовали документы, подтверждающие срок годности продукции, а также не были представлены протоколы лабораторных испытаний. Не был организован контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции.

В Москве с признаками ботулизма за медицинской помощью обратились 120 человек. Из них 30 помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Из-за случаев отравления в Москве приостановили оборот продукции «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» и «Гастропорт». В Роспотребнадзоре призвали граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу данной продукции и попросили сообщать о случаях ее реализации в розничной сети или через сервисы доставки.

Ботулизм зачастую образуется в консервах, если были нарушены условия их хранения или транспортировки. Он чрезвычайно опасен, ведь наличие опасной инфекции никак не определить зрительно. Испорченный продукт будет пахнуть как свежий, а крышка банки может быть и не вздута.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани и Нижнем Новгороде госпитализировали по 14 человек с признаками ботулизма. Трое из поступивших в больницы с отравлением подключены к ИВЛ.

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