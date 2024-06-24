Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена

В Дербенте и Махачкале завершена контртеррористическая операция. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В органе подчеркнули, что жизни и здоровью граждан Дагестана больше ничего не угрожает.

По последним данным, погибли 15 полицейских и еще несколько гражданских. Пострадали более 20 человек. Пять боевиков в данный момент нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Полицейские продолжают работу. Все увеселительные мероприятия в республике отменены до особого распоряжения. 24, 25 и 26 июня объявлены Днями траура в Дагестане.