Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена
В НАК сообщили, что жизни и здоровью граждан Дагестана больше ничего не угрожает.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Дербенте и Махачкале завершена контртеррористическая операция. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В органе подчеркнули, что жизни и здоровью граждан Дагестана больше ничего не угрожает.
По последним данным, погибли 15 полицейских и еще несколько гражданских. Пострадали более 20 человек. Пять боевиков в данный момент нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Полицейские продолжают работу. Все увеселительные мероприятия в республике отменены до особого распоряжения. 24, 25 и 26 июня объявлены Днями траура в Дагестане.
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