Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили два склада военно-технического имущества армии Украины, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что цели поражены с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии армии России.

«Уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах», — говорится в сообщении.

Вместе с тем силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 79 украинских дронов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Воронежем после атаки украинских дронов загорелась промзона. Российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил губернатор области Александр Гусев.