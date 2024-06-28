Такого не было 100 лет: июль в Москве начнется с рекордного зноя
Июль в Москве начнется с рекордного зноя, которого не было 100 лет
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Аномально жарко и в Санкт-Петербурге.
В Москве из-за 30-градусной жары сегодня объявили оранжевый уровень погодной опасности. Каждые три часа они проливают дороги водой, а спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.
Однако синоптики предупредили — это только начало. Июль в Москве стартует с рекордного зноя, какого не было 100 лет. В понедельник воздух прогреется до +34, ожидаются также тропические ночи.
Малооблачно и аномально жарко сегодня в Петербурге. Температура на восемь градусов выше нормы. Люди находят спасение на городских пляжах и у фонтанов.
- 27 июн
- Москву накроет летний зной: чего ждать от погоды в ближайшие дни
- 27 июн
- «Ненасытный циклон»: синоптик о возможном влиянии погоды на ЧП с поездом в Коми
- 21 июн
- Два человека погибли, 300 машин повреждено: последствия урагана «Эдгар» в Москве
- 20 июн
- «Что творится»: Яна Рудковская попала в ураган в Москве
- 20 июн
- Поваленные деревья и человеческие жертвы: на Москву обрушился ураган «Эдгар»
- 20 июн
- «Кардинальное изменение»: чего ждать москвичам от погоды в ближайшие дни
- 20 июн
- Свирепый «Эдгар»: на Москву обрушилась непогода
- 20 июн
- Все завалено обломками и деревьями: торнадо обрушился на Псковскую область
- 19 июн
- Смерчи в Москве: МЧС предупредило о серьезной непогоде 20 июня
- 17 июн
- Москвичей попросили не парковать машины вблизи деревьев из-за непогоды
Читайте также
44%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?