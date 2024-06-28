«Останется в воспоминаниях на всю жизнь» — выпускники из Белоруссии об «Алых парусах»
Выпускники из Белоруссии невероятно рады оказаться на «Алых парусах»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Молодые люди делятся своими впечатлениями и ожиданиями.
На самое торжественное и яркое мероприятие лета «Алые паруса» приехали иностранные гости. Выпускники из Белоруссии невероятно рады оказаться на феерическом шоу. Своими ожиданиями перед праздником молодые люди поделились с корреспондентом 5-tv.ru на Марсовом поле.
Милана Аврам родом из Минска, она только окончила 11 класс. Девушку наполняет чувство благодарности — она всегда мечтала попасть на шикарный вечер.
«Спасибо губернатору Санкт-Петербурга за предоставленную возможность приехать на „Алые паруса“. Это останется у меня в воспоминаниях на всю жизнь. Я очень рада, потому что Санкт-Петербург — очень красивый город», — рассказала наша собеседница.
Раньше Милане казалось, что она никогда не сможет оказаться на мероприятии, однако судьба распорядилась иначе. Больше всего выпускница ждет появления белоснежного брига «Россия» и запуска красочного салюта.
Глеб Голущенок счастлив вживую увидеть Петербруг. Юноша уже успел прогуляться по его улицам и оценить потрясающую архитектуру. По его словам, Питер не похож ни на один другой город на Земле — он единственный обладает такой уникальной историей.
Наш собеседник с нетерпением также ожидает салюта, означающего, что выпускной состоялся.
«Торжественность и красота навсегда останутся в моей памяти на всю жизнь», — заключил молодой человек.
В Петербурге проходит главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024». Уже 20-й раз на Дворцовой площади в центре Северной столицы разворачивается уникальное по своим масштабам шоу, которое известно во всем мире!
В этом году темой всемирно известного шоу стала семья в широком понимании этого слова. Также реализована принципиально новая концепция: сцена выполнена практически без стен, что позволяет просматривать происходящее со всех сторон.
В праздничном концерте принимают участие Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES и хедлайнер вечера — МОТ.
А главный герой праздника — это, безусловно, белоснежный бриг «Россия», который сегодня проходит по новой траектории.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о музыке, без которой нельзя представить «Алые паруса».
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