«Эмоции зашкаливают»: выпускники из Мариуполя рассказали о своих ожиданиях от «Алых парусов»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 511 0

Выпускники из Мариуполя с нетерпением ждут грандиозного праздника «Алые паруса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

В Санкт-Петербурге проходит главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024».

Выпускники из Мариуполя, которым организовали поездку в Санкт-Петербург на грандиозный праздник «Алые паруса», с нетерпением ждут сегодняшнего мероприятия. Ребята уже целую неделю находятся в Северной столице России и уже многое успели посмотреть, а сегодня получили заветные аттестаты.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru ребята поделились своими эмоциями от ожидания такого значимого праздника.

«Ожидания грандиозные. Мы ждем, когда увидим уже этот корабль с алыми парусами. Эмоции зашкаливают, потому что это событие мы ждали очень долго», — рассказала одна из выпускниц Валерия Каплина.

Медалист из Мариуполя Владислав Мануйленко неимоверно рад тому, что попал на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Выпускник в Санкт-Петербурге в первый раз и уже успел посетить красивые парки, фонтаны и Кронштадт. Прекрасный город успел влюбить в себя молодого человека. Тем более, что программа у выпускников очень насыщенная: ребята встречаются с успешными людьми, посещают различные мастер-классы, участвуют в спортивных состязаниях.

«Я знаю, что это самый грандиозный праздник выпускников в России. Я жду концерта, жду прохода корабля с алыми парусами и надеюсь великолепно провести время», — поделился эмоциями выпускник, которые планирует поступать в МГУ на химический факультет.

Выпускница Ирина Игнатенко в огромном предвкушении. Мечта девушки попасть на «Алые паруса» уже практически сбылась.

«Я думаю будет очень забавно, очень весело, а самое главное мы наберемся воспоминаниями на целую жизнь вперед», — поделилась эмоциями Ирина.

А у выпускницы Маргариты Кузубовой сегодня двойной праздник: девушка отмечает главный день выпускников и свой день рождения!

«Это очень волнительно, но это прикольно», — восклицает счастливая выпускница.

В Санкт-Петербурге проходит главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024». Уже 20-й раз на Дворцовой площади в центре Северной столицы разворачивается уникальное по своим масштабам шоу, которое известно во всем мире!

В этом году темой всемирно известного шоу стала семья в широком понимании этого слова. Также реализована принципиально новая концепция: сцена выполнена практически без стен, что позволяет просматривать происходящее со всех сторон.

В праздничном концерте принимают участие Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES и хедлайнер вечера — МОТ.

А главный герой праздника — это, безусловно, белоснежный бриг «Россия», который сегодня проходит по новой траектории.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что думает Пелагея о празднике «Алые паруса».

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