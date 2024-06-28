Выпускники перебили ведущих «Алых парусов», начав скандировать «Россия!»

Вчерашние школьники собрались на Дворцовой площади Петербурга.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На праздничном концерте «Алые паруса» на Дворцовой площади Петербурга выпускники прервали речь ведущих, начав скандировать «Россия».
Дмитрий Хрусталев и Ида Галич напомнили выпускникам, что главная тема праздника в этом году — это семья, причем в широком смысле слова. Также артист отметил, что в России и есть большая семья, которая составляет сегодня более 190 народов и народностей.
«Мне нравится, что ты — как энциклопедия. Но я слышу, как сейчас люди скандируют какое-то очень важное слово!» — сказала Галич.
Дворцовая площадь Северной столицы сегодня собрала выпускников со всей страны на уникальный в своем роде праздник «Алые паруса». Масштабное шоу разворачивается там уже в 20-й раз.
Праздничный концерт открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сказав напутственное слово выпускникам и ударив в рынду, звук которой уже превратился в символ начала взрослой жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица IOWA показа спортивный класс на сцене «Алых парусов».
- 29 июн
- «Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
- 29 июн
- Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
- 29 июн
- «Она смотрела»: Ваня Дмитриенко рассказал, кому посвятил свое выступление на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций
- 29 июн
- «Наизусть»: Алсу счастлива, что выпускники пели хором ее песни на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Вы сами все знаете»: хедлайнер «Алых парусов» МОТ пожелал выпускникам не слушать советы
- 29 июн
- Хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи»
- 29 июн
- Алсу на концерте «Алые паруса» исполнила душевную «Колыбельную Медведицы»
- 29 июн
- «Я не хочу сидеть дома!» — Тося Чайкина желает выпускникам больше путешествовать
Читайте также
57%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?