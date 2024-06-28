Выпускники перебили ведущих «Алых парусов», начав скандировать «Россия!»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 179 0

Вчерашние школьники собрались на Дворцовой площади Петербурга.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2024

На праздничном концерте «Алые паруса» на Дворцовой площади Петербурга выпускники прервали речь ведущих, начав скандировать «Россия».

Дмитрий Хрусталев и Ида Галич напомнили выпускникам, что главная тема праздника в этом году — это семья, причем в широком смысле слова. Также артист отметил, что в России и есть большая семья, которая составляет сегодня более 190 народов и народностей.

«Мне нравится, что ты — как энциклопедия. Но я слышу, как сейчас люди скандируют какое-то очень важное слово!» — сказала Галич.

Дворцовая площадь Северной столицы сегодня собрала выпускников со всей страны на уникальный в своем роде праздник «Алые паруса». Масштабное шоу разворачивается там уже в 20-й раз.

Праздничный концерт открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сказав напутственное слово выпускникам и ударив в рынду, звук которой уже превратился в символ начала взрослой жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица IOWA показа спортивный класс на сцене «Алых парусов».

Тема:
Алые паруса 2024
29 июн
«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
29 июн
«Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
29 июн
Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
29 июн
«Она смотрела»: Ваня Дмитриенко рассказал, кому посвятил свое выступление на «Алых парусах»
29 июн
«Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций
29 июн
«Наизусть»: Алсу счастлива, что выпускники пели хором ее песни на «Алых парусах»
29 июн
«Вы сами все знаете»: хедлайнер «Алых парусов» МОТ пожелал выпускникам не слушать советы
29 июн
Хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи»
29 июн
Алсу на концерте «Алые паруса» исполнила душевную «Колыбельную Медведицы»
29 июн
«Я не хочу сидеть дома!» — Тося Чайкина желает выпускникам больше путешествовать
+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:48
Время поговорить о разводе? Лопес и Аффлек встретились в деловой обстановке
5:26
Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса»
5:06
«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
4:52
«Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
4:40
Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
4:28
«Что-то движется»: причина кровотечения из носа у пациентки шокировала врачей

Сейчас читают

На «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент праздника выпускников в Мариуполе
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака