Защита Блиновского подала ходатайство в СК о прекращении его розыска

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 33 0

Адвокат Блиновского Старостина: подано ходатайство о прекращении его розыска

Фото, видео: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской Спецоперация

Муж скандального блогера Елены Блиновской тем временем продолжает службу в зоне спецоперации.

Защита мужа блогера Елены Блиновской Алексея обратилась в Следственный комитет (СК) РФ с ходатайством о прекращении его розыска. Об этом рассказала адвокат Блиновского Юлия Старостина.

Она не смогла объяснить, почему подзащитный был объявлен в розыск. Прежде появилась информация, что это произошло после неявки мужчины к следователю.

«Мне самой очень сложно ответить на этот вопрос, если честно. Чем руководствовалось следствие, если у нас уголовно-процессуальное законодательство однозначно говорит, что должны быть основания для розыска. Местоположение его всем известно, и проверить это можно было неоднократно. И проверено, как я говорила, следователями, запросы делали», — отметила Старостина.

Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ об участии в спецоперации, об этом стало известно 16 апреля. Позже в прессе появлялись предположения, что он покинул расположение и бесследно пропал. В свою очередь, экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который тоже надел военную форму и даже заявлял о полученном ранении, накануне оправдывал супруга блогера.

Пашаев утверждал, что Блиновский все еще участвует в спецоперации, что в мае его перевели в штурмовое подразделение, ведущее бои под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Юрист опроверг данные о краткосрочном возвращении Алексея в Москву для решения финансовых вопросов.

Блогер Елена Блиновская и ее супруг обвиняются в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Блогера задержали в апреле 2023 года, в январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. Она арестована до 26 июля.

Ранее 5-tv.ru разбирался, спасет ли Алексея Блиновского участие в спецоперации от уголовного преследования.

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