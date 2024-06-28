В зоне боев: спасет ли Блиновского участие в СВО от уголовного преследования
Юрист Подъяблонский: контракт участника СВО не дает Блиновскому иммунитета
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Супруг «королевы марафонов» объявлен в розыск по статье УК.
Контракт участника спецоперации нее дает юридического иммунитета Алексею Блиновскому, ранее объявленному в розыск по уголовной статье. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил юрист Глеб Подъяблонский.
«У нас по возбужденным уголовным делам контракт никакого иммунитета не дает. Если будет выдано решение суда доставить человека, например, в СИЗО, то наличие контракта никак не поможет», — подчеркнул он.
Ранее в этот день в базе российского МВД появились данные о том, что муж скандально известной «королевы марафонов» Елены Блиновской объявлен в розыск по статье уголовного кодекса.
Известно, что Блиновский служит по контракту в зоне спецоперации. Его сослуживец, экс-адвокат осужденного за пьяное ДТП актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев раскрыл, что Блиновский находится сейчас вместе с ним в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР), где идут «жесткие бои».
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Блиновский имеет непогашенную задолженность в размере 61 016,83 рубля. Исполнительное производство имущественного характера возбудили 24 января текущего года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Елена Блиновская использовала 18 организаций и три ИП для ухода от налогов.
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