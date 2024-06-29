«Вы сами все знаете»: хедлайнер «Алых парусов» МОТ пожелал выпускникам не слушать советы
Хедлайнер «Алых парусов» МОТ пожелал выпускникам не слушать советы
Фото, видео: 5-tv.ru
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Музыкант вспомнил время, когда он сам только закончил школу.
Российский музыкант и рэпер МОТ пожелал выпускникам на «Алых парусах» не слушать советы и искать себя. Певец признался: после школы он сам еще не знал, чем будет заниматься по жизни.
«Ребята, делайте как чувствуете, не слушайте советов. Потому что вы и так все знаете. Когда я был выпускником, я вообще понятия не имел, чем я буду заниматься. И это — абсолютно нормально», — сказал музыкант.
Однако совет выпускникам МОТ все же дал: учиться не ради оценок или чтобы кого-то удивить, а делать это для себя, ведь это и есть самая лучшая инвестиция.
Музыкант выступил на праздничном концерте «Алые паруса» в качестве хедлайнера вечера. Также на сцену на Дворцовой площади вышли Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK и многие другие.
Вчерашние школьники собрались на Дворцовой площади Петербурга, чтобы отметить главный выпускной России — «Алые паруса». В этом году темой всемирно известного шоу стала семья в широком понимании этого слова.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Тося Чайкина желает выпускникам больше путешествовать.
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