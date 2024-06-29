Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 45 0

Певица Алсу надеется, что в будущем споет на «Алых парусах» с дочкой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

Скоро и у детей знаменитости будет потрясающий выпускной.

Популярная певица Алсу надеется в будущем вместе с дочкой спеть на сцене «Алых парусов». Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

Знаменитость порадовалась: скоро и у ее девочек будет потрясающий выпускной. Ее старшая дочка Сафина уже в следующем году упорхнет из-под родительского крыла. А Микелла отметит шикарный праздник через два года.

«Может быть, мы вместе что-то споем», — призналась Алсу.

Она также поделилась, что ее собственный выпускной в свое время прошел словно в «тумане». Артистка достаточно рано стала известной и начала работать, поэтому настоящего торжества она, к сожалению, не ощутила.

В этом году концерт «Алые паруса», как и всегда, поражает своим масштабом. Тысячи вчерашних школьников собрались на Дворцовой площади на торжественном мероприятии вместе, чтобы вступить во взрослую жизнь.

Шоу открыли ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, а своими выступлениями порадовали Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, балет TODES и многие другие.

«Алые паруса» в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хэдлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи».

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