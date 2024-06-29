Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
Певица Алсу надеется, что в будущем споет на «Алых парусах» с дочкой
Фото, видео: 5-tv.ru
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Скоро и у детей знаменитости будет потрясающий выпускной.
Популярная певица Алсу надеется в будущем вместе с дочкой спеть на сцене «Алых парусов». Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru.
Знаменитость порадовалась: скоро и у ее девочек будет потрясающий выпускной. Ее старшая дочка Сафина уже в следующем году упорхнет из-под родительского крыла. А Микелла отметит шикарный праздник через два года.
«Может быть, мы вместе что-то споем», — призналась Алсу.
Она также поделилась, что ее собственный выпускной в свое время прошел словно в «тумане». Артистка достаточно рано стала известной и начала работать, поэтому настоящего торжества она, к сожалению, не ощутила.
В этом году концерт «Алые паруса», как и всегда, поражает своим масштабом. Тысячи вчерашних школьников собрались на Дворцовой площади на торжественном мероприятии вместе, чтобы вступить во взрослую жизнь.
Шоу открыли ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, а своими выступлениями порадовали Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, балет TODES и многие другие.
«Алые паруса» в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хэдлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи».
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