Воробьев допустил возможную передачу части здания «Крокуса» под выставки

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 21 0

Теракт в подмосковном Красногорске унес жизни более 140 человек.

Воробьев допустил возможную передачу части здания «Крокуса» под выставки

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

После восстановления сгоревшего при страшном теракте концертного зала «Крокус Сити Холл» часть здания могут передать под выставочные площадки. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что власти региона постоянно находятся в контакте с собственником по данному вопросу.

«Там будет, скорее всего, выставочная площадь», — сказал губернатор.

Прежде Воробьев исключил строительство нового концертного зала на месте «Крокуса».

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли свыше 140 человек, произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание незадолго до начала выступления группы «Пикник» с автоматами в руках и открыли огонь по людям, а также устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и когда будут восстанавливать сгоревший при теракте «Крокус».

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