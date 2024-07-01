Воробьев допустил возможную передачу части здания «Крокуса» под выставки

После восстановления сгоревшего при страшном теракте концертного зала «Крокус Сити Холл» часть здания могут передать под выставочные площадки. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что власти региона постоянно находятся в контакте с собственником по данному вопросу.

«Там будет, скорее всего, выставочная площадь», — сказал губернатор.

Прежде Воробьев исключил строительство нового концертного зала на месте «Крокуса».

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли свыше 140 человек, произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание незадолго до начала выступления группы «Пикник» с автоматами в руках и открыли огонь по людям, а также устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и когда будут восстанавливать сгоревший при теракте «Крокус».