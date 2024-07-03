В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
Некоторые из них до сих пор борются за жизнь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Известия
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Три человека, которые пострадали при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», до сих пор остаются в больнице. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Трое пострадавших в „Крокусе“ еще остаются в больницах, они в состоянии средней тяжести, динамика положительная», — передает РИА Новости слова Кузнецова.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших составило 145 человек, пострадавших — 551.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет на месте сгоревшего при теракте «Крокуса».
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