«Безжалостно»: как схожи действия украинских боевиков с поступками нацистов во времена ВОВ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 4 960 0

Подполковник ВС США Расмуссен: ВСУ действуют, как нацисты в годы ВОВ

Фото, видео: Reuters / Alina Smutko; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В рядах ВСУ есть последователи бандеровщины, отметил американский политолог.

Боевики Вооруженных сил Украины действуют безжалостно, равно как и нацисты в годы Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с 5-tv.ru. Он прокомментировал недавнее сообщение о расстреле украинскими боевиками просившего о помощи российского военнопленного.

«То, что мы видим сейчас — это ужасно. Многое из того, что делают Вооруженные силы Украины, напоминает действия нацистов во время Второй мировой войны. Ведь, как мы знаем, в рядах ВСУ действительно существовали последователи Бандеры (Степана, идеолога украинского национализма. — Прим. ред.). И немцы были потрясены их безжалостностью», — сказал Расмуссен.

Политолог подчеркнул, что если раньше немцев поражала безжалостность бандеровцев, то сегодня наблюдаются те же действия: жестокие казни, чистка людей, которые хотя бы немного симпатизирует России или выступают против Украины — как боевиков, так и мирного населения. Расмуссен назвал это военным преступлением.

«Очевидно, если конфликт закончится, а похоже, что он закончится победой России, то эти люди будут привлечены к ответственности за военные преступления и предстанут перед трибуналом. Так что посмотрим, что из этого выйдет», — подчеркнул он.

Накануне стало известно о том, что украинские боевики застрелили военнопленного РФ, просившего о помощи. Рассказал об этом медик международного добровольческого отряда на Украине Каспара Кроссе в беседе с NYT.

Так, российский боец просил о медпомощи, тогда один из боевиков ВСУ подошел и выстрелил в упор в тело солдата. Однако этого нацистам показалось мало. Другой боевик выстрелил в голову пленного.

О зверствах боевиков ВСУ в отношении военнопленных говорят многочисленные свидетели. Есть и обширная база видеофактов.

В частности, в мае прошлого года в распоряжении российских журналистов оказалось видео, на котором неонацисты под дулами автоматов гонят на минное поле пленных российских солдат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре боевика ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен. Украинцев уже ждали представители спецслужб — они заранее связались с российской стороной.

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