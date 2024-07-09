Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о планах: Байден намерен отработать второй срок целиком

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 115 0

Белый дом: Байден в случае победы намерен отработать второй срок целиком

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о планах: Байден намерен отработать второй срок целиком

Фото: Reuters / Nathan Howard

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Тема:
Выборы президента США 2024

Многие американцы, в том числе и сторонники демпартии, тем временем, призывают возрастного президента выйти из предвыборной гонки.

Кандидат в президенты США и действующий американский лидер, 81-летний Джо Байден, намерен отработать второй срок целиком, если одержит победу на выборах. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Да», — ответила она на соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

Несколькими днями ранее Байден, как считают зарубежные СМИ, с треском провалил первые предвыборные дебаты своему основному оппоненту — Дональду Трампу. После этого он уже столкнулся с финансовыми проблемами: как выяснили журналисты CNBC, многие спонсоры отказались давать ему деньги на проведение предвыборной кампании.

Американцев также заставляет сомневаться состояние здоровья Байдена и его поведение. Он неоднократно оступался, путался в словах и терялся в пространстве. Тем не менее, днем ранее представитель совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби рассказал, что 46-й президент США прошел медосмотры, и врачи не выявили у него болезни Паркинсона, склероза или иных неврологических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал, что избиратели от демократов просят Байдена отказаться от предвыборной гонки. Они создали группу «Передай факел, Джо» и сайт с петицией к президенту США.

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