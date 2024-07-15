Более половины исследованных образцов готовой еды могут быть опасными для здоровья

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 96 0

В некоторых продуктах эксперты лабораторий нашли кишечную палочку.

Более половины исследованных образцов готовой еды могут быть опасными для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В чуть более 62% проверенных экспертами образцов готовой еды из сервисов доставки, были выявлены нарушения. Об этом говорит исследование «Известий».

В лабораториях издание проверило еду из доставки восьми брендов: «Яндекс Лавка», «Самокат», «ВкусВилл», Grow Food, Level Kitchen, «Перекресток», TanukiFamily и «Шоколадница». Эксперты обращали внимание на соблюдение, прежде всего, технических регламентов.

Журналисты заказывали горячее и салат — котлеты из курицы и мясные ежики, шницель, оладьи, роллы, салаты оливье, «Винегрет» и самый традиционный — «Витаминный». Курьеры привезли по две доставки от каждого бренда — всего 16 обедов.

В десяти эксперты нашли бактерии кишечной палочки, кроме того, было превышено так называемое общее микробное число (КМАФАнМ).

Образцы лишь двух компаний были полностью качественными — «Самоката» и «Перекрестка». Кроме того, чистыми оказались шницели, заказанные во «ВкусВилле» (от производителя «Экофуд») и в «Шоколаднице».

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