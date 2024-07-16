Гаубицы ВС РФ бьют по замаскированным укрепрайонам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы российских гаубиц Д-30 в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.
Опубликованы кадры работы расчетов гаубиц Д-30. Артиллеристы уничтожили боевую технику и нанесли удар по замаскированным укрепрайонам ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Под Донецком артиллерийская батарея Южной группировки войск обстреляла укрепления с пехотой ВСУ. Находить цели расчетам помогают БПЛА-разведчики. Удар наносится стремительно — спустя две-три минуты после получения координат.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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