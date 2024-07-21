«Остаются считанные улицы»: военный РФ рассказал о ходе освобождения Красногоровки

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Евгения Романова
Евгения Романова 250 0

Боец «Мамай»: операция по освобождению Красногоровки идет к завершению

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Постепенно российские бойцы эвакуируют население. Чем осложняется освобождение города?

Ситуация в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики напряженная, но управляемая. Операция по его освобождения уже идет к завершению. Об этом сообщил заместитель командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск армии России с позывным «Мамая» на видео, предоставленном Минобороны РФ.

«Операция идет уже к завершению, город почти полностью освобожден, остаются считанные улицы, считанные дома. Сложность завершения операции заключается в большой плотности мирного населения, которое не выпускают украинские подразделения в ту сторону, не дают им гуманитарного коридора», — сказал он.

В таких условиях, продолжил боец, нужны особые хирургические действия для нанесения огневого поражения противнику, чтобы не нанести вреда мирным людям. Так, российские бойцы заходят, освобождают дома, эвакуируют население, а наряду с тем берут военнопленных, закрывают улицы и кварталы.

Есть и другая сложность, отметил «Мамай». Дело в том, что украинские боевики не дают вывезти раненых бойцов и гражданских. Так, например, 20 июля ВСУ выпустили FPV-дрон по автомобилю, на которой военные перевозили семью. В результате машина повреждена, но с людьми все хорошо.

Мирные жители Красногоровки напуганы, они не понимают, кто есть кто. По словам «Мамая», еще в начале работы ВС России в этом городе, людей просто расстреливали. Сложившие оружие украинские боевики рассказали, что боевикам поставили задачу не брать пленных из военных РФ и гражданских. Если кто-то выходит на улицу, то значит, что он за Россию или ждет ее войск. Так людей и расстреливали.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные перехватили переговоры боевиков ВСУ. Расшифровку предоставило Минобороны России.

Тема:
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