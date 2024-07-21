«Фактор Байдена»: как выход президента из предвыборной гонки отразится на США

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 992 0

Зампредседатель СФ Косачев: выход Байдена из гонки ничего не поменяет в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Schultz/White House; © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Насколько высоки стали шансы Дональда Трампа?

Выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки мало что изменит в стране. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, американцы изначально рассматривали выборы как голосование «за» или «против» кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«В последние месяцы, совершенно очевидно, Байден сдал, и поэтому выбор американцы на этом этапе уже давно делали не между Трампом и Байденом, а „за“ или „против“ Трампа. Фактор Байдена в последнее время практически равнялся нулю. Поэтому снятие его с гонки на самом деле в этом смысле мало что меняет», — объяснил Косачев.

Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Он подчеркнул, что многое зависит от того, кто возглавит демократическую партию. Американское общество останется разделенным на сторонников и противников Трампа до самих выборов.

Косачев отметил, что если Трамп не допустит серьезных ошибок, то его шансы на победу остаются высокими. Кроме того, по мнению эксперта, для Трампа США превыше всего, поэтому в случае победы он будет выбирать ту политику, которая выгодна для его страны, но это не значит, что она совпадает с интересами России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о решении действующего главы государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

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