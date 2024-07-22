Камала Харрис выдвинула свою заявку в кандидаты на пост президента США

В Федеральную избирательную комиссию поступило соответствующее уведомление.
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - Pool via CNP
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Вице-президент США Камала Харрис хочет побороться за пост главы государства на ноябрьских выборах. В Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении ее кандидатуры.
«Вице-президент Харрис теперь является кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года», — указано в заявке.
Отмечается, что она перестанет быть кандидатом на пост вице премьера Штатов и развернет предвыборную кампанию для борьбы за кресло в Белом доме.
Сама Харрис заявила, что намерена выиграть номинацию от Демпартии. Она также поблагодарила действующего главу США Джо Байдена за выраженную ей поддержку.
Предвыборный штаб Байдена тем временем уже был переименован. Из публикации на сайте избиркома следует, что теперь он называется «Харрис в президенты».
Ранее 5-tv.ru писал, как выход президента Байдна из предвыборной гонки отразится на США.
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