Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Шебекинском городском округе

Один из местных жителей доставлен в больницу с ожогами более 50% тела.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Шебекинский городской округ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Шебекино — Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Водитель получил серьезные ранения — мужчину с ожогами более 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти», — написал Гладков.

Он добавил, что автомобиль после атаки дрона загорелся и слетел на обочину, из-за чего вспыхнула сухая трава на полях вдоль дороги. Возгорание ликвидировали пожарные, которых прикрывали от новых атак с воздуха бойцы территориальной самообороны.

По словам Гладкова, за время тушения огня с помощью РЭБ были обезврежены четыре дрона, которые украинские боевики целенаправленно запустили для атаки на пожарных.

Также ВСУ нанесли удар беспилотниками по селу Красное, разрушив в нем два частных дома, и поселку Ленинский, где разрушен один дом. Жилье оказалось необитаемым, поэтому никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки боевиков ВСУ на Шебекино пострадали девять человек.