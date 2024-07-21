Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Шебекинском городском округе

Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на Шебекинский городской округ
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
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Один из местных жителей доставлен в больницу с ожогами более 50% тела.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Шебекинский городской округ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«На участке автодороги Шебекино — Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Водитель получил серьезные ранения — мужчину с ожогами более 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти», — написал Гладков.
Он добавил, что автомобиль после атаки дрона загорелся и слетел на обочину, из-за чего вспыхнула сухая трава на полях вдоль дороги. Возгорание ликвидировали пожарные, которых прикрывали от новых атак с воздуха бойцы территориальной самообороны.
По словам Гладкова, за время тушения огня с помощью РЭБ были обезврежены четыре дрона, которые украинские боевики целенаправленно запустили для атаки на пожарных.
Также ВСУ нанесли удар беспилотниками по селу Красное, разрушив в нем два частных дома, и поселку Ленинский, где разрушен один дом. Жилье оказалось необитаемым, поэтому никто из мирных граждан не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки боевиков ВСУ на Шебекино пострадали девять человек.
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