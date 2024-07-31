«Пили каждый день»: экс-возлюбленный Бузовой заговорил о ее тяге к спиртному

Бизнесмен не может выкинуть из головы роман шестилетней давности.

Экс-возлюбленный певицы Ольги Бузовой — бизнесмен Денис Лебедев — обвинил ее в том, что она якобы втянула его в компанию зависимых от алкоголя людей. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Мы же с ней пили каждый день вино», — откровенно заявил бывший Бузовой во время одного из шоу на YouTube.

Лебедев пояснил, что во время романа с телеведущей в 2018 году она якобы затянула его в тусовку людей, постоянно употребляющих спиртное. Бизнесмен признал, что сама Бузова не пила крепкие напитки и не употребляла наркотические вещества. При этом она постоянно налегала с ним на вино — каждый день, что вылилось для него в проблему.

Стоит упомянуть, что скандальное расставание Лебедева с Бузовой случилось еще несколько лет назад — в 2018 году. Оказалось, что негативные эмоции до сих пор не выветрились из памяти бизнесмена, хотя сама Бузова даже не выходила с ним на связь после разрыва.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова продолжает бурную деятельность, несмотря на приписываемую ей пристрастие к алкоголю. Так, в этом месяце она зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс.