«Пили каждый день»: экс-возлюбленный Бузовой заговорил о ее тяге к спиртному
Бывший Бузовой обвинил ее в зависимости от алкоголя
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Бизнесмен не может выкинуть из головы роман шестилетней давности.
Экс-возлюбленный певицы Ольги Бузовой — бизнесмен Денис Лебедев — обвинил ее в том, что она якобы втянула его в компанию зависимых от алкоголя людей. Об этом пишет 7Дней.ru.
«Мы же с ней пили каждый день вино», — откровенно заявил бывший Бузовой во время одного из шоу на YouTube.
Лебедев пояснил, что во время романа с телеведущей в 2018 году она якобы затянула его в тусовку людей, постоянно употребляющих спиртное. Бизнесмен признал, что сама Бузова не пила крепкие напитки и не употребляла наркотические вещества. При этом она постоянно налегала с ним на вино — каждый день, что вылилось для него в проблему.
Стоит упомянуть, что скандальное расставание Лебедева с Бузовой случилось еще несколько лет назад — в 2018 году. Оказалось, что негативные эмоции до сих пор не выветрились из памяти бизнесмена, хотя сама Бузова даже не выходила с ним на связь после разрыва.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова продолжает бурную деятельность, несмотря на приписываемую ей пристрастие к алкоголю. Так, в этом месяце она зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс.
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