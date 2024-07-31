«Вероломное нападение»: что известно о гибели главы политбюро ХАМАС Хании

На событие уже отреагировали в России и США. Комментарии дали также йеменские хуситы и движение «Хезболла».

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате удара по Тегерану. Об этом сообщил Корпус стражей иранской революции (КСИР), позднее информацию подтвердили и в ХАМАС, обвинив в «вероломном нападении» армию Израиля (ЦАХАЛ).

Представители ХАМАС после сообщения о гибели Исмаила Хания пообещали ответить на «трусливый акт» израильской стороны. До этих событий глава политбюро палестинского движения принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников, в стране экстренно собрали заседание Высшего совета национальной безопасности в резиденции Верховного лидера.

Ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил со ссылкой на источник, что Хания погиб в результате попадания ракеты. СМИ утверждает, что снаряд был запущен не со стороны Ирана, что «означает агрессию <…> и требует решительного ответа».

Издание EADaily отметило, что гибель Исмаила Хании в Тегеране стала самым серьезным израильским вызовом в адрес Ирана.

«В последние дни Израиль и Иран балансируют на грани прямого вооруженного конфликта после ракетного удара в районе контролируемых израильтянами Голанских высот, в результате которого погибли 12 человек, и ответной реакции еврейского государства в виде авиаударов по объектам проиранского движения „Хезболла“ в Ливане», — говорится в материале.

Реакция мира на гибель Исмаила Хании

Иранская сторона заявила, что гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания только укрепит связь «между Ираном, Палестиной и силами сопротивления». Посол Палестины в Ливии Мохамад Рахаль считает, что такие события отрицательно скажутся на интересах всех сторон конфликта, включая Израиль. В беседе с РИА Новости дипломат назвал действия ЦАХАЛ «мифическими победами».

Руководство йеменских хуситов считает, что произошло «террористическое преступление». Движение «Хезболла» намерено продолжить борьбу с Израилем «с еще большей решимостью».

В МИД России также отреагировали на гибель Хания. По словам заместителя главы ведомства Михаила Богданова, произошедшее — «абсолютно неприемлемое политическое убийство» — может привести «к дальнейшей эскалации напряженности». В Китае также решительно осудили последние события на Ближнем Востоке.

В США гибель Хания комментировать не стали. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил журналистам New York Times, что для них у него «ничего нет по этому поводу».

«Израиль приближается к завершению ликвидации армии ХАМАС»

В начале июля 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после поездки по дивизии «Газа» заявил об успехах в боях в Рафахе и завершении этапа ликвидации армии ХАМАС. Кроме того, израильские спецслужбы по приказу Нетаньяху начали выслеживать руководство палестинского движения, живущее в Ливане, Турции и Катаре.

«Израиль приближается к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, будут продолжены удары по остаткам сил», — говорил тогда Нетаньяху.

Еще в апреле 2024 года сообщалось, что трое сыновей и внуков Хании погибли при авиаударе по лагерю беженцев в секторе Газа. Ответственность тогда тоже была возложена на Израиль. Хания заявлял, что всего из-за действий ЦАХАЛ он потерял более 60 родственников.

«Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков», — говорил Хания.

Чем известен Исмаил Хания

Исмаил Хания родился в 1963 году в лагере палестинских беженцев аль-Шати в Газе. В студенческие годы он возглавлял исламистское сообщество, которое затем вошло в состав Исламского движения сопротивления (ХАМАС). Оно добивалось создания палестинского государства на всей территории, которую занимала Палестина до образования Израиля в 1948 году.

За участие в первой интифаде (протестное движение палестинцев — Прим. ред.) Хания был арестован властями Израиля в 1988 году. После второго ареста — в 1989 году — был депортирован в южный Ливан. Одним из руководителей ХАМАС Хания стал в 2004 году, вернувшись в Газу и занявшись деятельностью организации именно в этом регионе.

В 2014–2017 годах Хания оставался лидером ХАМАС в секторе Газа, пока его не сменил Яхья Синвар. С 2017 года Хания был руководителем политического бюро ХАМАС. Госдеп США в 2018 году объявил его «особо опасным террористом глобального масштаба».

Известно, что Исмаил Хания был женат и имел 13 детей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Израиль в октябре 2023 года подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть детей пострадали в результате атаки Израиля.