Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
На месте работают экстренные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. По данным 5-tv.ru, в результате инцидента полностью разрушена одна из секций жилого здания.
Сведений о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошедший в феврале этого года взрыв газового баллона привел к обрушению перекрытий дома в Севастополе.
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