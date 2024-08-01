Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 188 0

На месте работают экстренные службы.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. По данным 5-tv.ru, в результате инцидента полностью разрушена одна из секций жилого здания.

Сведений о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошедший в феврале этого года взрыв газового баллона привел к обрушению перекрытий дома в Севастополе.

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