Трех человек спасли из-под завалов после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 74 0

Часть жилого здания рухнула в результате взрыва газа.

Трех человек спасли из-под завалов после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле

Фото: 5-tv.ru

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Три человека спасены из-под завалов после обрушения части жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.

На месте произошедшего работают спасатели, проводится разбор завалов. По данным ведомства, в результате взрыва газа обрушились первый и второй подъезды.

В Минздраве России сообщили, что две авиамедицинские бригады были направлены для помощи пострадавшим. По данным 5-tv.ru, их количество достигло шести человек. Среди них три ребенка.

Как отмечает местный портал E1.RU, жилой дом был построен в 1971 году и находится в исправном состоянии.

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