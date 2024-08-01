Тело женщины извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили МЧС России в Telegram-канале.

«В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели извлекли погибшую», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Также известно, что из Екатеринбурга туда направились два вертолета с медицинскими бригадами и передвижной комплекс, оснащенный эвакуационными модулями.

ЧП произошло сегодня днем в Нижнем Тагиле: обрушились два подъезда жилого дома. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. Хлопок был такой силы, что выбило стекла в соседних домах и ближайшем детском саду. По последним данным МЧС, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно про обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле.