Тело женщины извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 65 0

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Тело женщины извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили МЧС России в Telegram-канале.

«В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели извлекли погибшую», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Также известно, что из Екатеринбурга туда направились два вертолета с медицинскими бригадами и передвижной комплекс, оснащенный эвакуационными модулями.

ЧП произошло сегодня днем в Нижнем Тагиле: обрушились два подъезда жилого дома. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. Хлопок был такой силы, что выбило стекла в соседних домах и ближайшем детском саду. По последним данным МЧС, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно про обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле.

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