Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20
Среди них есть и дети.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Число пострадавших в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 20 человек. Среди них — девять детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.
По данным ведомства, среди пострадавших — девять детей. Известно, что в больнице находится 11 человек, в том числе пять детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
ЧП произошло 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. Хлопок был такой силы, что выбило стекла в соседних домах и ближайшем детском саду.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники МЧС спасли всего 15 человек из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле.
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