Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

Число пострадавших в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 20 человек. Среди них — девять детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.

По данным ведомства, среди пострадавших — девять детей. Известно, что в больнице находится 11 человек, в том числе пять детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

ЧП произошло 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. Хлопок был такой силы, что выбило стекла в соседних домах и ближайшем детском саду.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники МЧС спасли всего 15 человек из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле.