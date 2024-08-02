Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Среди них есть и дети.

Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

Число пострадавших в результате обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 20 человек. Среди них — девять детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Свердловской области.

По данным ведомства, среди пострадавших — девять детей. Известно, что в больнице находится 11 человек, в том числе пять детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

ЧП произошло 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. Хлопок был такой силы, что выбило стекла в соседних домах и ближайшем детском саду.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники МЧС спасли всего 15 человек из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле.

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