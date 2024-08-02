Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек

Среди них оказались дети.
Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; Telegram / МЧС России/ mchs_official; 5-tv.ru
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Сотрудники МЧС спасли всего 15 человек из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Среди них семь детей. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники», — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывают психологическую и медицинскую помощь. По словам ведомства, всего на телефон горячей линии МЧС поступили десятки обращений. Кроме того, более 400 тонн строительного мусора уже вывезли с места происшествия.
Троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле
ЧП произошло 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси. Хлопок был такой силы, что выбило стекла в соседних домах и ближайшем детском саду.
Согласно последним данным, десять человек, включая пятерых детей, госпитализированы. В результате произошедшего погибли четыре человека.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в водном комплексе во Владивостоке на посетителей обрушился потолок.
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