На Украине начнут наказывать офицеров, чьи подразделения несут большие потери
Зеленский должен рассмотреть петицию об ответственности офицеров за потери ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Соответствующая петиция на сайте правительства набрала 25 тысяч подписей.
Петиция о привлечении к ответственности украинских офицеров, чьи подразделения несут большие потери, должна быть рассмотрена президентом* Владимиром Зеленским. Текст документа опубликован на официальном сайте офиса украинского лидера.
По законам Украины, если текст петиции набирает 25 тысяч подписей — ее обязан рассмотреть президент. Предложение о введении ответственности за потерю личного состава уже перешла этого порог.
«В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел», — указано в тексте петиции.
Автор этого текста добавил, что 128-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала под огонь во время награждения. Командир подразделения разместил боевиков в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В документе также указано, что результаты расследования произошедшего украинские власти до сих пор не обнародовали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Другая Украина» просит ОБСЕ рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
- 6 авг
- ВСУ понесли поражение после попытки атаковать Курскую область
- 6 авг
- «По горло в воде»: хитрость из старых фильмов помогла ВС РФ взять «Муравейник»
- 6 авг
- До 300 боевиков: в Минобороны РФ привели подробности атаки на Курскую область
- 6 авг
- Будут зажаты в клещи: как российские силы отодвигают ВСУ к центру Торецка
- 6 авг
- Массированная атака ВСУ на Курскую область: два человека погибли
- 6 авг
- «Делают свою работу»: как российские войска выдавливают ВСУ на харьковском направлении
- 6 авг
- «Гребут всех подряд»: пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
- 6 авг
- За мужество и отвагу: Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов
- 6 авг
- Бежать некуда: ВС РФ уничтожили пути ротации боевиков ВСУ в зоне СВО
- 6 авг
- Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Читайте также
48%
0.21 93.03
-0.01
Нашли ошибку?