На Украине начнут наказывать офицеров, чьи подразделения несут большие потери

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Зеленский должен рассмотреть петицию об ответственности офицеров за потери ВСУ

На Украине начнут наказывать офицеров, чьи подразделения несут большие потери

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Спецоперация

Соответствующая петиция на сайте правительства набрала 25 тысяч подписей.

Петиция о привлечении к ответственности украинских офицеров, чьи подразделения несут большие потери, должна быть рассмотрена президентом* Владимиром Зеленским. Текст документа опубликован на официальном сайте офиса украинского лидера.

По законам Украины, если текст петиции набирает 25 тысяч подписей — ее обязан рассмотреть президент. Предложение о введении ответственности за потерю личного состава уже перешла этого порог.

«В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел», — указано в тексте петиции.

Автор этого текста добавил, что 128-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала под огонь во время награждения. Командир подразделения разместил боевиков в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В документе также указано, что результаты расследования произошедшего украинские власти до сих пор не обнародовали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Другая Украина» просит ОБСЕ рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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