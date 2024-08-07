«Наши герои»: водитель и фельдшер погибли при ударе ВСУ по машине скорой помощи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 85 0

ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи в Курской области

«Наши герои»: водитель и фельдшер погибли при ударе ВСУ по машине скорой помощи

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В результате прилета есть раненный и погибшие.

Украинские нацисты нанесли удар по машине скорой помощи беспилотным летательным аппаратом недалеко от Суджи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В результате атаки на «скорую» скончались водитель и фельдшер. Также известно, что был ранен врач.

«Наши медики — настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие», — добавил Смирнов.

Врио губернатора региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Попытка прорыва украинских боевиков на территорию РФ произошла утром 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в Курскую область пытались прорваться до 300 боевиков ВСУ, на вооружении которых было более 20 единиц техники. Однако благодаря совместным усилиям ФСБ и пограничных войск прорыва государственной границы удалось не допустить.

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