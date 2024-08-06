ВСУ понесли поражение после попытки атаковать Курскую область
Украинская ДРГ была блокирована нашими подразделениями.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли поражение после попытки атаковать Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что украинская ДРГ была блокирована российскими подразделениями. Российские военнослужащие продолжают работу по противнику.
Российские силы несколько часов продолжали вести бои с противником на границе с Курской областью. Об этом писал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника», — уточнил он.
По информации Смирнова, враг уже потерял 16 единиц техники при боях на российской границе.
Попытка прорыва украинских боевиков на территорию РФ произошла утром 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в Курскую область пытались прорваться до 300 боевиков ВСУ, на вооружении которых было более 20 единиц техники. Однако благодаря совместным усилиям ФСБ и пограничных войск прорыва государственной границы удалось не допустить.
Смирнов также сообщал, что при массированной атаке ВСУ на Курскую область погибли два мирных жителя. Семь человек получили травмы различной степени тяжести, при этом трое из пострадавших — несовершеннолетние.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России уничтожила мост, по которому осуществляли ротацию боевики ВСУ.
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