Российские бойцы улучшили тактическое положение на поле боя.

Российские бойцы подразделения группировки войск «Центр» улучшили в зоне спецоперации тактическое положение, нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что поражение противнику нанесено в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Бойцы РФ отразили две контратаки ВСУ.

«Потери противника составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США», — говорится в сообщении.

Вместе с тем уничтожить удалось три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также шесть гаубиц: по одной М777, «Мста-Б» и М119 и еще три Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в приграничных районах Курской области. За время боевых действий противник потерял почти полторы тысячи боевиков.