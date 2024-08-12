Российские военные взяли в плен штурмовую бригаду ВСУ в Курской области

Пятерых боевиков 80-й ОДШБ захватили под селом Мартыновка.

Российские военные взяли в плен группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что пять боевиков из отдельной 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии были захвачены под селом Мартыновка.

Взятый ранее в плен в Курской области боевик ВСУ сообщил о приказе командования расстреливать мирных жителей при сопротивлении. Также он рассказал, что им было приказано идти до Курска, а потом до Белгорода, чтобы захватить больше территорий.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Боевики ВСУ продолжили атаковать Белгородскую и Брянскую области, используя, в том числе, дроны. Несколько дней назад, 10 августа, было принято решение ввести на приграничных территориях режим контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как задачи поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области.