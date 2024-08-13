Защиту от мародеров усиливают в населенных пунктах областей, граничащих с Украиной

Особое внимание на совещании президент уделил помощи жителям, многие из которых из-за атаки боевиков были вынуждены покинуть свои дома. По сути, глава государстве сегодня поставил две задачи. Перед чиновниками на местах — оказывать всю необходимую поддержку гражданам, а перед военными — выдавить врага с нашей территории. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок рассказывает, что сейчас происходит на границе.

Это первое масштабное — с участием президента, членов Совбеза, правительства и глав атакованных регионов — обсуждение ситуации в приграничье. Текст написан Путиным на бумаге от руки. Видно, как в нем вычеркнуты и добавлены фразы. Ситуация сложная и постоянно меняется. До сих пор не известна судьба двух тысяч жителей, которые остались на подконтрольных противнику территориях. По всей стране это вызывает одно желание: уничтожить врага как можно быстрее.

«Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось. Главари киевского режима не только совершают преступление против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, которого своим, судя по всему, уже не считают», — отметил Владимир Путин.

Усилилась эвакуация из опасных приграничных регионов. Из Краснояружского района Белгородской области уже вывезено 11 тысяч человек. В Курской спасают жителей Беловского района. Они примыкают друг к другу и к украинской границе.

Неподдельная радость — реакция на игрушки и спортивный инвентарь, что привезли спасатели в этот раз. В остальном в пунктах временного размещения есть все необходимое. Работают врачи, психологи. На помощь жителям Курской области, которые были вынуждены уехать из своих домов, пришла вся страна. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то шьет теплую одежду.

«Понимаешь, что они нужны, кому-то помогут, кому-то остановят кровь, может, и жизнь спасут», — говорит Елена Срывкова, волонтер.

Атакованный украинцами районы покидали, часто не успевая взять даже самое необходимое. Роману Яценко пришлось забирать семью из Суджи. Боевики ВСУ заметили детей. И открыли по ним огонь.

«Видел, что дети, но начал по нам работать. Мы на поле, лежим, пробираемся ползком. Потом прекратил работу по нам, встаем, бежим!» — отмечает местный житель Роман Яценко.

И таких случаев много: стрельба по гражданским, мародерство, заложники.

Новые атаки ВСУ все еще возможны. Киевский режим пошел ва-банк и сжигает наиболее боеспособные части в авантюрной попытке повлиять на ход боевых действий. Путин еще раз напомнил: все цели спецоперации будут достигнуты, враг получит достойный ответ.

«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главные задачи — а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», — подчеркнул Владимир Путин.

Оценку произошедшим событиям Путин пообещал обязательно дать. Но главное, заявил президент, решение актуальных задач. И решают их сейчас все службы и все ведомства.