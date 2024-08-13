Командная работа на поражение противника! Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Расчеты FPV-дронов группировки «Центр» поддержали штурмовиков под Авдеевкой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска не оставляют шанса подразделениям ВСУ на поле боя.

Операторы квадрокоптеров-разведчиков и ударных FPV-дронов поддержали российских штурмовиков при захвате блиндажей ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Моя задача — разведка, вторая моя задача — работать „сбросами“ по пехоте, укреплениям и блиндажам противника. При ведении разведки, если замечаю технику, хорошие укрепления, которые я не смогу уничтожить сбросами, то летит FPV-дрон», — рассказал оператор БпЛА с позывным «Кот».

Получив координаты операторы FPV-дронов загоняют «коптеры» прямо в блиндажи ВСУ.

«Стараемся помочь штурмовикам, чтобы прошли вперед. Поражали цели за счет разведчика. Разведчик показывает, где цели. После этого мы летим поражаем цели, чтобы продвинуться дальше», — рассказал оператор БпЛА с позывным «Кабан».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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