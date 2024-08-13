Войска России продолжают отражать попытку вторжения киевского режима.

Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины на приграничную территорию. Уже удалось ликвидировать более двух тысяч боевиков в Курской области, а также несколько единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, группировка войск «Север» и подошедшие резервы пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь территории России в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

Вместе с тем бойцам удалось отразить атаку противника в направлении Мартыновки. В ходе боев были ликвидированы до 15 боевиков ВСУ, а также уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ) и два автомобиля.

Поражение украинские бригады также понесли в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

Российские силы провели также зачистку населенного пункта Озерки. В ходе операции были ликвидированы до 15 украинских боевиков, еще шесть взяты в плен. Уничтожены четыре бронетранспортера «Страйкер».

Кроме того, авиация и ракетные войска поразили резервы армии Украины в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области. За сутки ликвидированы до 420 боевиков, уничтожены 55 единиц бронетехники, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийское орудие.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Также армия Украины потеряла две пусковые установки РСЗО, четыре зенитных ракетных комплекса, 14 орудий полевой артиллерии и 78 авто.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил о ликвидации большей части зашедших в Курскую область боевиков ВСУ. Вместе с тем российские войска уничтожают большое количество техники противника.