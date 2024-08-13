«Блицкриг завершен»: Алаудинов о ликвидации боевиков ВСУ в Курской области

Вместе с тем российские войска уничтожают большое количество техники противника.

Значительная часть боевиков армии Украины, которые вторглись на территорию России в Курской области в первом эшелоне, ликвидирована. Такое заявление сделал заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены», — сказал он в эфире федерального телеканала.

Алаудинов добавил, что ВСУ несут в Курской области максимальные с начала проведения спецоперации потери. Вместе с тем российские войска уничтожают большое количество техники противника. Армия России контролирует все участки на курском направлении, где передвигаются ВСУ. Сейчас наши бойцы зачищают населенные пункты. По словам Алаудинова, все подразделения Минобороны России ликвидируют противника хорошими темпами.

Также генерал-майор Алаудинов подчеркнул: к разработке операции Украины в Курской области причастны штабы Североатлантического альянса, ей руководил американский генералитет. По словам командира «Ахмата», в нападении на российский регион было задействовано большое количество иностранных наемников. Участие в атаке могли принимать и специалисты войск стран НАТО, считает Алаудинов.

«Блицкриг (президента* Украины Владимира) Зеленского в принципе уже завершился», — заявил он.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ФСБ Александр Бортников провел в Москве заседание Национального антитеррористического комитета. В ходе него председатель НАК заявил: ВСУ атаковали Курскую область при поддержке коллективного Запада.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.