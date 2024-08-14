Забирайте: жители временно оставленных сел Курской области жертвуют скот нуждающимся

Свиньи и коровы из местных хозяйств отдают на мясо.

В районе деревни Гирьи находится корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. Он слышал шум боя, и эти выстрелы лишь подгоняли его и волонтеров, которые эвакуировали из населенного пункта оставшиеся семьи. Лишь за минувшие сутки из приграничных районов вывезли около двух тысяч человек. В пунктах временного размещения сейчас около пяти с половиной тысяч, из них тысяча — это дети. И наши коллеги журналисты, и волонтеры прекрасно представляют, что на самом деле каждая подобная спасательная операция всегда на грани жизни и смерти.

Мы перемещаемся в село Песчаное. Это три километра отсюда. Нужно эвакуировать пенсионера, дедушка там. Едем в ту часть Беловского района, которая находится в 20 км от границы с Украиной. И всего в четырех — от деревни Гирьи, где российские бойцы провели ряд успешных засад по разгрому бронегрупп ВСУ.

За лесопосадкой поднимается дымок. Небезопасно. Но эвакуировать население приходится в любых условиях.

Вдруг рядом вражеский беспилотник. «Камикадзе» взорвался поодаль благодаря автомобильной системе РЭБ.

Мы едем с парнями из ДНР. Петр Пятибратов — донецкий депутат. Приехал с коллегой на помощь курянам. Эвакуировали людей в буквальном смысле на руках.

«Приехали сюда помочь. Ну, как и на Донбассе, всегда стараемся помогать, людей эвакуировать. Но мы тоже с оружием. Имеем опыт», — говорит Пятибратов.

Ополченский опыт дончан помогает нам вовремя реагировать на угрозы.

Теперь перемещаемся в село Долгие Буды. Почти все население, включая инвалидов и маломобильных граждан, эвакуируют автобусами. В селе, по сути, остаются единицы — следить за хозяйством.

Виталий Дуюнов, глава местного сельсовета, как капитан, который не покидает корабль даже последним. Главная проблема сейчас — это некормленый скот. Он погибнет от голода. Люди уехали, но готовы отдать скотину на мясо тем, кто сейчас нуждается.

«Свиньи у нас есть, коровы. Чтобы отдать их на нужды. И так пропадет, если нас долго не будет. Ну, три дня, четыре дня, а дальше — все. Вернутся люди или не вернутся, а проблема есть большая», — говорит Виталий Дуюнов.

Беловский район остается под контролем российских войск. Шальные мобильные группы или техника врага здесь моментально уничтожаются. А наша армия продолжает наращивать курскую группировку для вытеснения ВСУ за пределы области.