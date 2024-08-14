Хочет оспорить сумму долга: в столице начинается суд над Блиновской

Суд на Блиновской пройдет 14 августа
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Из-за ежедневного начисления штрафов и пени блогер должна вернуть 1,22 миллиарда рублей.
Савеловский суд Москвы уже сегодня проведет предварительное слушание по уголовному делу блогера Елены Блиновской. Представители «королевы марафонов»рассказали в интервью «Известиям», как они намерены действовать.
Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей, отмывании большей части этих денег и неправомерном обороте средств платежей. Однако представители блогера с такой цифрой категорически не согласились и выразили желание подать кассацию на решение арбитражного суда. Адвокат Иван Морозов объяснил, что сумма долга должна быть почти вдвое меньше. А она наоборот ежедневно растет.
«Это происходит в связи с тем, что на основное тело долга начисляются штрафы и пени. Сейчас каждый день начисляется пеня в размере около 400 тыс. рублей», — сказал адвокат.
Всего же теперь блогер обязана выплатить более одного миллиарда рублей.
Кроме того, Блиновскую обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, а именно что она незаконно получила доступ к электронной подписи некоторых юридических лиц.
Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО. Ее муж Алексей недавно подписал контракт об участии в спецоперации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут отправленные в СИЗО блогеры-миллионеры.
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