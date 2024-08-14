Режим ЧС объявлен на всей территории Белгородской области

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на всей территории Белгородской области. Об этом решении сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Обстановка в Белгородской области остается напряженной, заявил Гладков. В связи с этим власти приняли решение о введении режима ЧС регионального уровня. Позднее Гладков намерен обратиться в правительственную комиссию для повышения уровня чрезвычайной ситуации до федерального.

Решение губернатор Белгородской области объяснил необходимостью защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

Режим ЧС федерального уровня уже действует в Курской области, его ввели после попытки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Суджанский район. Позднее в регионе объявили режим контртеррористической операции (КТО), также он действует в Белгородской и Брянской областях.

На первом совещании с президентом России Владимиром Путиным начальник Генштаба Валерий Герасимов заверил, что противник будет разгромлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины на приграничную территорию. Уже удалось ликвидировать более двух тысяч боевиков в Курской области, а также несколько единиц военной техники.