Армия России освободила Ивановку в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

Российские силы группировки «Центр» также отразили семь контратак ВСУ за сутки.

Армия России освободила Ивановку в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили село Ивановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробную сводку с полей специальной военной операции за 14 августа приводит Минобороны России.

Помимо этого, ВС РФ удалось нанести поражение 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированным бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и 111-й бригаде нацгвардии Украины, а также отразить семь контратак штурмовых групп противника.

«Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и гаубица Д-30», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых истребители Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ.

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