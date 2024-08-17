Волонтеры помогают вывозить жителей Глушковского района Курской области

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 44 0

После серии ударов со стороны ВСУ в приграничье была объявлена обязательная эвакуация.

Фото, видео: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC; из личного архива волонтёров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Украинские войска атакуют приграничные регионы России. Два дня назад в Глушковском районе Курской области, пострадавшем от ударов боевиков киевского режима, была объявлена обязательная эвакуация. Местные волонтеры помогают мирным жителям, перевозят их в безопасные населенные пункты на собственных автомобилях. Кадры их работы оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Занимаемся эвакуацией жителей Глушковского района — семь человек в одну легковую машину. Сейчас был прилет по мосту, постараемся вывезти всех в безопасное место», — говорит один из группы спасателей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами из поставленных западными кураторами ракетных комплексов HIMARS разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе. Координацией процесса выезда людей занимаются силовики, местная администрация и дружинники.

Стариков забирают из деревенских домов, они берут с собой документы и ценности. К некоторым приходится добираться, перепрыгивая через забор — пожилые люди порой просто не слышат стука. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видны разрушения на мосту, волонтеры действуют быстро и решительно, стараясь помочь как можно большему числу людей.

«Прилет по нашим ребятам был, сейчас экстренно будем спасать… Кто еще не понимает, что происходит — бес украинский беспределит на нашей земле… Я всех призываю очнуться, открыть глаза — враг у нас дома, в России. Важно поддерживать сейчас наших ребят, мирных жителей, сплотиться, не поддаваться панике и быть едиными. Приближать победу всем вместе», — с такими словами обращаются волонтеры к соотечественникам.

Украинские войска ударили по приграничным районам Курской области 6 августа, в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Глушковский район расположен в юго-западной части региона, он граничит с Суджанским районом, где идут бои. Поселок Глушково — административный центр — находится в десяти километрах от украинской границы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах киевского режима атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС). В контролируемые ВСУ Сумы и Запорожье съехались западные журналисты, чем дали понять, кто курирует провокации националистов.

Тема:
Курская область
16 авг
В МИД прокомменировали новость о провокации ВСУ с грязной ядерной бомбой
16 авг
Планируемую атаку ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы
16 авг
Есть ресурсы: военный обозреватель оценил возможность Киева создать грязную бомбу
16 авг
Пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС
16 авг
«Потеряли берега»: политолог Никулин предрек Зеленскому международный суд
16 авг
«Могут применить»: эксперт не исключил использование ВСУ грязной ядерной бомбы
16 авг
Киев планирует взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области
16 авг
МИД выразил протест в связи с приездом итальянских журналистов в Курскую область
16 авг
ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области
16 авг
СК возбудил дело из-за пропажи пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

1:38
В Молдавии прошел съезд сторонников оппозиционного политического блока «Победа»
1:18
В Крыму задержали 68-летнюю главу местного отделения «Свидетелей Иеговы»*
0:58
«Перепродали много раз»: Пригожин признался, что его жилье тоже украли мошенники
0:38
Хорватия вернет обязательную военную службу для граждан
0:18
Волонтеры помогают вывозить жителей Глушковского района Курской области
23:58
Про измены Абрамова знали все: Гордон рассказала о прежних отношениях Алсу с мужем

Сейчас читают

Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ выгорел практически дотла
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Помощник садовода: как выбрать недорогой и хороший культиватор для почвы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака