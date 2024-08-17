Украинские войска атакуют приграничные регионы России. Два дня назад в Глушковском районе Курской области, пострадавшем от ударов боевиков киевского режима, была объявлена обязательная эвакуация. Местные волонтеры помогают мирным жителям, перевозят их в безопасные населенные пункты на собственных автомобилях. Кадры их работы оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Занимаемся эвакуацией жителей Глушковского района — семь человек в одну легковую машину. Сейчас был прилет по мосту, постараемся вывезти всех в безопасное место», — говорит один из группы спасателей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами из поставленных западными кураторами ракетных комплексов HIMARS разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе. Координацией процесса выезда людей занимаются силовики, местная администрация и дружинники.

Стариков забирают из деревенских домов, они берут с собой документы и ценности. К некоторым приходится добираться, перепрыгивая через забор — пожилые люди порой просто не слышат стука. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видны разрушения на мосту, волонтеры действуют быстро и решительно, стараясь помочь как можно большему числу людей.

«Прилет по нашим ребятам был, сейчас экстренно будем спасать… Кто еще не понимает, что происходит — бес украинский беспределит на нашей земле… Я всех призываю очнуться, открыть глаза — враг у нас дома, в России. Важно поддерживать сейчас наших ребят, мирных жителей, сплотиться, не поддаваться панике и быть едиными. Приближать победу всем вместе», — с такими словами обращаются волонтеры к соотечественникам.

Украинские войска ударили по приграничным районам Курской области 6 августа, в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Глушковский район расположен в юго-западной части региона, он граничит с Суджанским районом, где идут бои. Поселок Глушково — административный центр — находится в десяти километрах от украинской границы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах киевского режима атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС). В контролируемые ВСУ Сумы и Запорожье съехались западные журналисты, чем дали понять, кто курирует провокации националистов.