Осложнит ситуацию в Донбассе: Китай о нападении ВСУ на Курскую область

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

GT: операция ВСУ в Курской области может обострить ситуацию в Донбассе

Осложнит ситуацию в Донбассе: Китай о нападении ВСУ на Курскую область

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Тема:
Курская область Спецоперация

Атака киевского режима может повлиять на возможные переговоры.

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может осложнить ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили китайские эксперты в статье для издания Global Times.

«По словам экспертов, ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким», — пишет автор статьи.

Он также приводит слова научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэна, который считает, что атака киевского режима на российские регионы окажет сильное влияние на возможные переговоры между странами.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли до 300 боевиков за сутки в приграничье Курской области.

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