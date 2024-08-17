Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 300 боевиков в приграничье Курской области за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Противник понес большие потери не только в живой силе, но и в военной технике. Так, за сутки ВСУ потеряли три танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, пусковую установку ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по резервам националистов, складам боеприпасов и горючего в районе населенных пунктов Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи в Сумской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.