ВСУ потеряли до 300 боевиков за сутки в приграничье Курской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 47 0

Российские силы продолжают вытеснять врага с нашей территории.

ВСУ потеряли до 300 боевиков за сутки в приграничье Курской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Тема:
Курская область Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 300 боевиков в приграничье Курской области за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Противник понес большие потери не только в живой силе, но и в военной технике. Так, за сутки ВСУ потеряли три танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, пусковую установку ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по резервам националистов, складам боеприпасов и горючего в районе населенных пунктов Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи в Сумской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Тема:
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